Portofino. Toti: “Festa irrinunciabile e suggestiva in un angolo da favola”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Il falò di San Giorgio rappresenta un rito irrinunciabile per festeggiare il patrono di Portofino ed è sempre un piacere poter partecipare a una cerimonia così suggestiva, nella Piazzetta del borgo, in uno degli angoli di Liguria più famosi al mondo. Tradizioni come questa vanno protette e tramandate alle prossime generazioni, perché fanno parte del nostro patrimonio culturale, oltre a essere manifestazioni che affascinano e attraggono i sempre più numerosi turisti che visitano il nostro territorio”.

» leggi tutto su www.levantenews.it