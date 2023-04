Promozione LIVE, la Praese ospita la sua bestia nera: al Baciccia arriva la Carcarese

Genova. Ogni volta che questa stagione la Carcarese ha affrontato la Praese ha dato il meglio di sé, due i precedenti quest’anno (uno in campionato, l’altro nella semifinale di Coppa Italia) in cui i valbormidesi sono andati a segno per ben sei volte e hanno portato a casa la vittoria (una volta per 3 a 1, l’altra per 3 a 0).

Entrambe le sfide sono andate in scena al Candido Corrent di Carcare, oggi invece i genovesi avranno dalla loro il fattore campo. Si gioca infatti al Ferrando Baciccia. E la posta in palio è sicuramente più alta per gli uomini di Carletti. In caso di vittoria, infatti, andrebbero direttamente in finale playoff contro il Serra Riccò, altrimenti (sempre che il Borzoli batta il Ceriale), la Praese dovrà affrontare anche l’altra squadra gialloblù.

La Carcarese invece non ha più nulla da chiedere al campionato, se non cercare di mantenere la propria posizione in classica o migliorarla di un posto, chiudendo settima. Certo è che una vittoria aiuterebbe anche il morale in vista della finale di Coppa Italia che i biancorossi giocheranno domenica 7 maggio al Gambino di Arenzano contro il Golfo Paradiso.

» leggi tutto su www.ivg.it