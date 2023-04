Recco: la prospettiva di una maggioranza Gandolfo-Buccilli

Anche a Recco sono iniziate le grandi manovre in vista delle prossime amministrative. Sotto un’apparente unità, la maggioranza e la stessa giunta, secondo voci di corridoio sono divise: da una parte i gandolfiani, con elementi della Lega anch’essa divisa, e dall’altra i capurriani con la divisa arancione di Toti. Le due componenti troveranno un accordo per ripresentarsi uniti all’elettorato?

Gli accordi politici in sede regionale e provinciale non sempre tengono conto degli umori locali. A Chiavari il candidato sindaco del centro-destra Giovanni Giardini ha perso la poltrona da sindaco e si teme il bis a Sestri Levante. Gli umori in politica sono mutevoli. I sondaggi che muovono le decisioni dei partiti potrebbero aprire nuovi scenari.

