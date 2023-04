San Giorgio, Palazzo Ducale e De Ferrari gremiti per la Festa della Bandiera

Genova. Palazzo Ducale gremito, questo pomeriggio, per la cerimonia istituzionale della Festa della Bandiera, nel giorno di San Giorgio.

«Siamo estremamente soddisfatti di come la città abbia partecipato anche a questa edizione della festa della Bandiera e al forte senso di appartenenza dimostrato per una festa così giovane che è già nei cuori dei genovesi- ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci– Un momento che intende valorizzare il concetto di identità, i nostri valori culturali, le personalità che hanno reso famosa Genova nel mondo e il nostro patrimonio paesaggistico, architettonico e culturale. Un giorno per rivendicare l’orgoglio di essere genovesi fieri del nostro passato e affacciati alle sfide del futuro».

