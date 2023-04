Savona. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso un bambino di 6 anni investito da un’auto a Savona.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.10 in piazza Mameli, all’incrocio con via Montenotte, per cause ancora in via di accertamento.

