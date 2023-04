Tris orange al Ventimiglia, l’Ospedaletti stacca il pass per i playout

Ospedaletti. Per l’ultima giornata della regular season al ‘Ciccio Ozenda’ è andato in scena il derby del Ponente tra Ospedaletti e Ventimiglia. Gara decisiva per gli orange alla ricerca del punto che garantirebbe la partecipazione ai playout.

Partita vera sin dai primi minuti, ed è subito vantaggio orange. Dopo tre soli giri di orologio Schillaci lancia Barbagallo che appoggia in area per Avandro. L’attaccante classe 2007 la mette sotto l’incrocio e porta l’Ospedaletti sull’1-0. Passano solo dieci minuti e i padroni di casa trovano il raddoppio. Ancora un lancio di Schillaci, questa volta per Sahi che si invola verso la porta, mette a sedere Scognamilio e firma la seconda rete orange.

A inizio ripresa il Ventimiglia dimostra di voler dire la propria e, nel giro di quattro minuti, tra il 62’ e il 66’, Gambacorta riporta la gara sul pareggio siglando una doppietta. Al minuto 82 sale ancora in cattedra Avandro. L’attaccante 16enne si libera di un difensore e insacca la rete del definitivo 3-2. Per lui quattro gol in altrettante partite giocate tra i grandi.Con i tre punti ottenuti oggi nel derby, l’Ospedaletti si porta a quota 25 punti, a meno uno dalla Campese che sarà avversaria nello spareggio salvezza. Prima gara domenica prossima al ‘Ciccio Ozenda’.

