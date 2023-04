Volontari del Cai della Spezia al lavoro per la manutenzione del sentiero da Brugnato all’Alta via dei Monti Liguri

Nei giorni scorsi una squadra di dieci volontari del CAI della Spezia ha provveduto ad effettuare una ricognizione sul tratto del sentiero 141 da Brugnato all’Alta Via dei Monti Liguri. Il tracciato ricalca il cammino medioevale della Via dei Monti o de Pontremolo recuperato recentemente, che da Levanto conduce in Lunigiana innestandosi sulla Via Francigena a Pontremoli all’altezza dell’antico ponte del Casotto. Il tratto risultava solo parzialmente provvisto di segnaletica orizzontale bianco – rossa e la Sezione CAI della Spezia, in accordo con la Sottosezione Val di Vara – Riviera, ha programmato una intera giornata dedicata alla manutenzione del tracciato. Al momento tutta la Via dei Monti risulta provvista di segnaletica orizzontale sia sul versante ligure che toscano dove l’Unione dei Comuni della Lunigiana in accordo con il Consorzio “Il Cigno” e la Sezione CAI di Pontremoli sta provvedendo alla sistemazione di idonea cartellonistica, omogenea con quella già posizionata nel tratto Levanto – Brugnato. Il Consorzio, in accordo con il Comune di Zignago, ha a sua volta programmato la messa in posa di pannelli illustrativi del percorso a Serò e Pieve.

