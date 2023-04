Alla Casa della Salute uno sportello per ridurre il divario generazionale in ambito informatico

Presso la Casa della Salute di Sarzana (via Paci 1) è attivo il nuovo sportello digitale realizzato nell’ambito del Servizio Civile per la realizzazione dell’inclusione digitale della più ampia fascia possibile di popolazione, puntando soprattutto a coloro che non hanno ancora acquisito le competenze necessarie, e di ridurre il divario generazionale in ambito informatico.

Lo sportello, seguito da due volontari, offre assistenza e supporto a coloro che hanno difficoltà ad accedere o utilizzare le tecnologie digitali, e tra i servizi offerti possiamo trovare: aiuto nella creazione di uno SPID, scaricare referti online e consulenze sull’accesso ai servizi digitali.

Lo sportello è il numero 3 e si trova alla Casa della Salute (Via Paci 1) al piano terra, ed è aperto il Lunedì dalle 9:00 alle 12:00 e il Giovedì dalle 14:30 alle 16:00.

