Baby derby della Lanterna al Torneo Internazionale di Cairo: sonoro 5-0 del Genoa alla Samp

Cairo Montenotte. È con un sonoro 5 a 0 che questa mattina (24 aprile) i giovanissimi 2009 del Genoa hanno battuto i pari leva della Sampdoria negli ottavi di finale del 26° Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno, organizzato dalla Cairese e in scena in Valbormida dal 22 al 25 aprile.

Un risultato che ha permesso ai “Grifoncini” di giocarsi un posto tra le prime otto (su 32 partecipanti). Ai quarti che si sono giocati nel pomeriggio, la squadra di Jacopo Sbravati ha battuto per 1 a 0 il Napoli conquistando così il pass per la sfida contro i georgiani della Dinamo Tbilisi e rimanendo in corsa per il titolo (la partita si giocherà domani, 25 aprile, alle ore 12:45 al Candido Correnti di Carcare).

