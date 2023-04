Basket Pegli: si sbloccano le ragazze in Serie B, sfiorano la rimonta i ragazzi in C

Genova. Una vittoria e una sconfitta per il Basket Pegli nel weekend. Si sblocca nel Girone Titolo la prima squadra femminile del Basket Pegli, capace di conquistare i due punti al PalaCorradi contro il Derthona Basket Lab grazie a un terzo quarto di grande reazione e intensità. La pegliesi di Coach Conte riscattano la sconfitta contro Cuneo durante la prima giornata. Grande prova nonostante la sconfitta per la prima squadra maschile del Basket Pegli contro il Tigullio Sport Team. Una rimonta sfiorata nell’ultima frazione, con i pegliesi costretti a vincere in gara-2 per continuare la corsa Playoff.

SERIE B

