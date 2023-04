Basket, Sestri supera di nuovo la Virtus e stacca il pass per le semifinali playoff

Genova. Vittoria anche in gara-2 per la Pallacanestro Sestri contro la Virtus Genova nei quarti di finale Playoff di Serie C Silver e pass per la semifinale staccato. Seagulls che affronteranno la vincente della serie tra Auxilium Basket e MY Basket Genova.

Sfida equilibrata nel primo quarto, in cui Sestri non brilla per intensità difensiva mentre i virtussini si dimostrano determinati. Nella seconda frazione i Seagulls stringono le maglie in difesa e si registrano in attacco, riuscendo così a limitare offensivamente gli avversari e a chiudere sul +16 il primo tempo grazie a un parziale di 5-21. Nel secondo tempo Sestri amministra e incrementa il vantaggio, allargando anche le rotazioni. Sestresi che conquistano così anche gara-2 e che approdano alle semifinali Playoff.

