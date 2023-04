Bordighera, al Mercato Coperto la mostra “In punta di piedi”: omaggio all’indimenticabile Marilena Rigotti

Bordighera. L’associazione culturale “Bordighera Amor Mio” è lieta di invitare la cittadinanza all’inaugurazione, che si terrà alle 10,30 di sabato 6 maggio al Mercato Coperto di Bordighera, della Mostra Fotografica “In punta di piedi“, omaggio alla conosciutissima Marilena Rigotti, recentemente scomparsa.

I presidenti dell’associazione Marzia Baldassarre e Gianluca Gazzano, insieme ai tanti soci tra i quali il curatore della mostra Claudio Gavioli, vogliono rendere omaggio ad una persona speciale, che negli anni ha dimostrato il suo amore eterno per Bordighera, percorrendo la città in lungo e largo, scattando fotografie da inviare in tutta Europa, tramite gruppi social, inerenti paesaggi, animali, piante e fiori, tutti rigorosamente bordigotti, facendo conoscere le nostre bellezze cittadine a più persone che hanno scoperto la nostra realtà.

