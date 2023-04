Borghetto città sempre più smart: ora i semafori si controllano da remoto

Borghetto Santo Spirito. A Borghetto prosegue il percorso di evoluzione tecnologica degli strumenti in dotazione alla polizia locale voluto dall’amministrazione del sindaco Giancarlo Canepa in collaborazione con il comandante Enrico Tabó.

Oltre a puntare su veicoli green con due mezzi ibridi in dotazione e aver adottato un moderno sistema di comunicazione radio che consente la geolocalizzazione sia dei mezzi che degli agenti in servizio esterno, vi è stata l’implementazione degli impianti di videosorveglianza e lettura targhe, la realizzazione di una moderna centrale operativa costantemente a disposizione di tutte le forze dell’ordine e la realizzazione di una rete di trasmissione dati in fibra ottica che collega vari punti del paese oltre ai due plessi comunali.

