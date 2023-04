La Virtus Entella riabbraccia dopo 218 giorni Luca Clemenza: il calciatore è tornato in campo nell’ultima gara contro il Siena al 73′ minuto al posto dell’autore del vantaggio Faggioli.

Una buona notizia per mister Gennaro Volpe che può contare su un giocatore di esperienza in vista dei play off da terza in quando a pari punti contro il Cesena la classifica sorride ai romagnoli dopo il 4-0 al Mannuzzi.

