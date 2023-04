Calcio, Pietra. Vernice portiere fantasista: ingresso in campo con il numero 10

Pietra Ligure. L’annata dei biancocelesti è stata veramente un susseguirsi di record, tra cui quello della miglior difesa del campionato. Sono solo ventisette, infatti, i gol subiti dalla “muraglia pietrese” e, di conseguenza, da uno dei portieri più interessanti del panorama calcistico locale: Francesco “Ciccio” Vernice, giocatore dal talento e personalità indiscutibili.

Una figura molto importante all’interno dello spogliatoio vista la sua predisposizione nel fare gruppo, il classe 1999 è stato acclamato dall’intero ambiente biancoceleste per il suo ingresso in campo contro la Sampierdarenese. Ma non come portiere, bensì da attaccante con la maglia numero 10 sulla schiena. Una simpatica passerella con Giorgio Battuello, ma che se si analizzano più a fondo i suoi movimenti si comprende quanto l’estremo difensore possa fare bene anche in avanti.

