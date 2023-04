Costanza Miriano ospite di un convegno a Genova. Le opposizioni: “Comune tolga il patrocinio”

Genova. Venerdì 28 aprile, presso l’auditorium del municipio IV Media Val Bisagno di piazza Boero, è in programma l’incontro, organizzato dallo stesso municipio, con la scrittrice e blogger Costanza Miriano, divenuta celebre in questi anni per i suoi libri morali tra cui il più famoso si intitolata “Sposati e sii sottomessa”.

Un libro che quando uscì, nel 2011, fece molto clamore e suscitò non poche polemiche. A questo scritto la Miriano fece seguire “Sposala e muori per lei“, che completò il ‘ciclo’ ispirato a un passo della lettera agli Efesini di San Paolo in cui si legge: “Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore […] E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei […]”. Negli anni successivi, la Miriano è stata tra gli organizzatori e tra gli ospiti fissi del Family Day.

