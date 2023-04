Festa della Liberazione, Genova Antifascista scende in piazza: “Resistenza contro la guerra”

Genova. Genova Antifascista scende il piazza per ricordare la liberazione dal nazi-fascismo, ma lo fa un giorno prima delle commemorazioni ufficiali per prendersi la piazza e ‘boicottare’ le celebrazioni ufficiali, giudicate “parole ipocrite che con le loro nette scelte di campo offendono la Resistenza Antifascista”

Sono quasi 500 persone a sfilare per le vie del centro, partendo da piazza Corvetto, per poi dirigersi verso Brignole, via XX Settembre, piazza de Ferrari e infine Caricamento. La scelta del 24 aprile, però, non è solamente ‘tattica’: “E’ in quel giorno che Genova si è liberata da sola, prima di tutti. E i nazifascisti furono costretti a consegnare la resa nelle mani di un operaio, partigiano e comunista” viene spiegato al megafono più volte.

