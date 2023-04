Lavagna: molto partecipata la tradizionale fiaccolata del 24 aprile

Questa sera si è tenuta a Lavagna la suggestiva e coinvolgente cerimonia, che la città dedica ogni anno alla liberazione dal Nazifascismo, avvenuta qui un giorno prima della data riconosciuta come Festa Nazionale. In particolare quest’anno si celebrano gli ottant’anni dall’inizio della Resistenza, che inizio nel 1943, subito dopo l’armistizio dell’8 settembre e terminò in questi giorni d’aprile.

Organizzata dall’Anpi Lavagna e Valli e dal Comune, in collaborazione con l’Accademia del Turismo e l’Istituto Comprensivo Lavagna, la fiaccolata è partita da Piazza delle Libertà, di fronte al Comune; a guidare il corteo il Corpo Bandistico Città di Lavagna. A fianco degli organizzatori, il Comune di Cogorno,l’Anpi di Chiavari, l’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione Tigullio, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sezione di Lavagna, la Croce Rossa di Lavagna, l’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria, il Gruppo Alpini di Lavagna, la Cgil e lo Spi Tigullio – Golfo Paradiso. Dal Municipio, dove si è svolto il minuto di silenzio e un omaggio ai caduti da parte delle associazioni, il corteo ha attraversato via Roma, girato in via Dante, fermatosi per un momento di omaggio al Monumento di Piazza Innocenzo IV.

» leggi tutto su www.levantenews.it