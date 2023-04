Ospedale di Bordighera, da maggio nuova sala operatoria e reparto di terapia intensiva

Bordighera. Una nuova sala operatoria, uno spazio dedicato alla preparazione dei pazienti che devono subire un intervento chirurgico e la realizzazione, ex novo, del reparto di terapia intensiva. Sono alcuni degli interventi in programma all’interno dell’ospedale di Bordighera alla luce del piano dei lavori presentato da GVM Care & Research, la società che ha sottoscritto un contratto con l’Asl1 Imperiese per gestire il Saint Charles.

I lavori avranno inizio entro il mese di maggio e avranno una durata di circa quattro mesi. Sono previste opere edili ed impiantistiche volte alla realizzazione di locali che rispetteranno le normative vigenti in termini di accreditamento e l’inserimento di tecnologie all’avanguardia.

