Palasport di Sanremo, la causa con l’impresa esclusa slitta a maggio

Sanremo. E’ stata rinviata a maggio la prima udienza di merito, che si sarebbe dovuta tenere oggi, relativa alla causa per danni intentata contro il Comune di Sanremo dalla Sicrea Cantieri srl (controllata da Imaco Spa), l’impresa costruttrice estromessa dal cantiere del palazzetto dello sport di Pian di Poma, per via dei ritardi accumulati nell’avanzamento dell’opera.

La prima udienza del contenzioso aperto di fronte al tribunale di Imperia, per una richiesta danni del valore di 1,3 milioni di euro, è stata rinviata di poche settimane per dare l’opportunità alle parti di ripartire dall’accertamento tecnico preventivo utile a determinare lo stato dei luoghi, ante rescissione unilaterale del contratto determinata dall’ufficio Lavori pubblici di Palazzo Bellevue.

