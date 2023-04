Pallapugno, prima sconfitta stagionale per Olio Roi Acqua San Benrnardo contro l’Albesia

Imperia. Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese incappa nella prima sconfitta stagionale: al ‘Gandolfo’ di Dolcedo cade per 8-9 contro Pallapugno Albeisa, al termine di una partita rocambolesca.

Partono meglio Raviola e compagni che volano sul 3-0 sfiorando inoltre il quarto gioco consecutivo ma gli ospiti riescono a scuotersi riportando in equilibrio il match che arriva all’intervallo sul 5-3 per i ragazzi di Aicardi.

Alba si prende il primo punto della ripresa ma i dolcedesi piazzano un break da 3-0 che li manda sull’ 8-4. Nello specifico riescono a conquistare un paio di giochi alla ‘secca’ grazie anche alle sontuose risposte di Davide Malafronte.

Sul più bello però l’Imperiese va in black-out e le viene il classico ‘braccetto’: Vacchetto così riesce a piazzare cinque giochi in fila che concretizzano una incredibile rimonta.

