Genova. Nuovi casi registrati di carcasse infette di cinghiali, probabilmente morti a causa del peste suina africana. La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 23 aprile 2023.

I positivi sono ora 612, undici in più rispetto all’aggiornamento precedente, uno in Piemonte dove il totale dei casi cresce a 379; dieci in Liguria dove salgono a 233.

