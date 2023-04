Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Tutto pronto per la presentazione del libro “La Cura” in cui Sonia Maria Luce Possentini regala forma, luce e colore al brano capolavoro di Franco Battiato. L’incontro con l’artista emiliana è in programma mercoledì 26 aprile in Sala Polivalente, alle ore 17.30, con l’introduzione di Lucio Bernini e l’accompagnamento musicale di Marta Revello. L’autrice “firmerà” le copie con dediche disegnate, personalizzate.

