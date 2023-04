Rugby, Serie A. Cus Genova batte Recco: scongiurata (per ora) la retrocessione

Genova. Nutrita presenza di spettatori allo stadio CarliniBollesan per il derby fra Cus Genova e Pro Recco. Dopo un confronto ricco di capovolgimenti di fronte, e comunque equilibrato, ha prevalso il team universitario (32/25) raggiungendo in classifica i rivieraschi. Ancora tutto da decidere così per chi accederà ai playout e chi invece retrocederà direttamente in serie B.

Cinque le mete segnate dal CUS con Tessiore e Felici (doppiette) e Bertirotti con Corona autore di due trasformazioni ed un penalty. Unica meta del Recco di Navone con i punti dalla piazzola del cileno Mauriziano autore di cinque penalty, un drop ed una trasformazione.

