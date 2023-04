Sampdoria Primavera, a Bologna un punto che consolida la classifica (1-1)

Bologna. Mentre da bordo campo, venivano segnalati i quattro minuti di recupero, dopo i 90 regolamentari, ci stava pungendo vaghezza che la Primavera fosse stata ‘contagiata’ dalla prima squadra… ma nel giro di un paio di minuti, abbiamo dovuto constatare che – se anche così fosse stato – mister Tufano aveva da una mezz’oretta tirato fuori dalla ‘farmacia’ (ops, leggi panchina) l’antidoto giusto: Adijan Chilafi.

Il macedone che, a dire il vero, aveva già mandato alle stelle (letteralmente) una ghiotta opportunità, capitatagli sul destro – dopo una smanacciata di Franzini su cross di Porcu – al 92°, è saltato sopra i pugni del portiere felsineo, inzuccando in rete un perfetto corner e ristabilendo la parità, spezzata alla fine del primo tempo, con un’azione da manuale rossoblù, che aveva visto Corazza imbucare una palla d’oro per Ebone, stoppato da una ‘paratona’ di Tantalocchi, che nulla aveva potuto, però, sul tap in di Raimondo.

