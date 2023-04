San Fruttuoso: coppia sorpresa dal buio e dalla pioggia sul monte, soccorsi nella notte

Non avevano calcolato la difficoltà e la lunghezza del percorso. Così una non più giovane coppia di turisti italiani, spossata dalla stanchezza e sorpresa dal buio mentre percorreva il sentiero che da San Rocco di Camogli porta a San Fruttuoso, si è trovata in netta difficoltà. Quando s è decisa a chiedere soccorso aveva raggiunto la “pallina 15”, codice di riferimento per consentire ai soccorritori di identificare il luogo dove recarsi.

Da Rapallo sono partiti i vigili del fuoco che hanno raggiunto il punto indicato da località Pietre Strette. Una marcia illuminata dalle torce ma complicata dalla pioggia, intervenuta a complicare la situazione della coppia infreddolita. I soccorritori raggiunti gli escursionisti, li hanno rifocillati e accompagnati lungo il complesso sentiero dei tubi fino a San Fruttuoso. Qui, partita da Genova, li ha presi a bordo una “vedetta” dei vigili del fuoco partita da Genova e li ha portati a Camogli dove soggiornano.

