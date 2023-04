San Lorenzo al Mare, ricordi di un’epoca pre-social al Teatro dell’Albero con “E’ cosa buona e giusta”

San Lorenzo al Mare. I ricordi di un’epoca senza i social, dove per chiamare gli amici a giocare al pallone si usava ancora il “citofono” e non esisteva il telefonino, dove i momenti importanti venivano vissuti e non immortalati con selfie e video, sono stati protagonisti nella sala Beckett al Teatro dell’Albero, sabato 22 aprile.

Per i suoi primi 20 anni il teatro di San Lorenzo al Mare, sotto la direzione artistica di Franco La Sacra, ha alzato il sipario sulla seconda serata in rassegna, che ha visto come protagonista Michele La Ginestra nella sua “E’ cosa buona e giusta”. Un tutto esaurito al teatro per una commedia che tra risate, ricordi, emozioni e qualche lacrima ha accompagnato gli spettatori in un viaggio fra le problematiche giovanili alle quali il protagonista non sembra trovare risposta, se non confrontandosi con il passato, in un revival di musiche, usi e costumi pre-wifi e tanti ricordi.

