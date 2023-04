San Martino, nella clinica di Bassetti 1.500 pazienti Covid e quasi 5mila farmaci in tre anni

Genova. Sono stati circa 1.500 i pazienti ricoverati per Covid nell’arco degli ultimi tre anni nella clinica di malattie infettive del San Martino di Genova diretta da Matteo Bassetti: nel 2022 i casi trattati sono stati 120, l’86% in meno rispetto agli 870 dell’anno precedente che a loro volta avevano quasi raddoppiato i 480 del 2020. Sono i dati illustrati oggi a margine della presentazione dell’app mi@salute che debutta in Liguria.

Dal novembre 2020 ad oggi la clinica di Bassetti, una squadra composta in totale da 92 persone, ha seguito le cure per 2.500 pazienti Covid in collaborazione con medici di base e sanità territoriale, effettuando per il solo coronavirus 1.500 consulenze e garantendo 450 accessi fast-track (direttamente da casa all’ospedale). Sono stati somministrati circa 3.500 antivirali (1.500 orali, 2mila Remdesivir) e 1.200 anticorpi monoclonali.

