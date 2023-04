Sanità, a Sarzana incontro con assessori regionali di Toscana ed Emilia-Romagna ed ex ministro Sereni

Martedì 2 maggio alle 21.00 a Sarzana in Sala della Repubblica l’incontro “La crisi della sanità pubblica. Il contesto regionale e il ruolo delle comunità locali”, organizzato dal Partito democratico. Dopo il saluto del segretario provinciale Iacopo Montefiori e l’introduzione del segretario sarzanese Rosolino Vico Ricci, interverranno l’ex ministro Marina Sereni, nuova responsabile del diritto alla salute e sanità della segreteria nazionale del Partito democratico; gli assessori alla Salute della Regioni Toscana, Simone Bezzini, ed Emilia-Romagna, Raffaele Donini; il consigliere regionale Pd Davide Natale; il candidato sindaco del centrosinistra Renzo Guccinelli. “La sanità pubblica – si legge in una nota del Partito democratico di Sarzana – è uno dei temi caldi della compagna elettorale sarzanese. Il Pd pone, da tempo, la questione della salvaguardia dell’ospedale San Bartolomeo, del potenziametno dello stesso e delle attività che in esso si svolgono, da quelle diagnostiche a quelle terapeutiche e riabilitative, della manutenzione del nosocomio, oramai quasi fatiscente, della cura del contesto in cui si trova, le aree verdi circostanti, i parcheggi. Abbiamo anche, sempre, posto l’accento sulle attività territoriali, non solo la casa di comunità, l’ospedale di comunità, e la centrale operativa territoriale, già finanziate e in apparente progettazione, di cui non si hanno più notizie, ma anche sugli altri servizi, quelli per l’età senile, i consultori, i servizi per le tossicodipendenze e la salute mentale, così come le attività distrettuali; tutti servizi in grande sofferenza e carenti sia dal punto di vista dell’organico e quindi, di conseguenza, dal punto di vista della operatività”.

“All’incontro – concludono dal Pd sarzanese – si affronterà il tema della sanità in un’ottica interregionale con lo scopo di capire come le regioni di sinistra e il Pd affrontano la questione della privatizzazione strisciante del Sistema sanitario nazionale, come accade in Liguria, della medicina del territorio e di come riorganizzano gli ospedali in una ottica di rapporto efficace tra aree degenziali e servizi del territorio”.

