Treschietto e Moncigoli: in Lunigiana due sagre per gli amanti della cipolla

La cipolla, in Lunigiana, è un ingrediente che non può mai mancare: nelle preparazioni, ma anche mangiata così, in purezza. Ed ecco che finalmente tornano le feste che la celebrano in tutta la loro bontà: il 29, 30 aprile e 1 maggio, e di nuovo 6 e 7 maggio, dopo anni di stop, torna la Sagra della Cipolla di Treschietto (Bagnone – Massa-Carrara) dove sarà possibile assaporare la famosa barbotta bagnonese, la torta di cipolle, la cipollata, cipolle in pinzimonio, penne al sugo di cipolle e scaloppine con salsa di cipolle. Anche Moncigoli, nel comune di Fivizzano, riapre i battenti della Sagra d’la cigola unta dal 29 aprile al 1° maggio offrendo anch’essa un bel menu per tutti i gusti.

