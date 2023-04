25 aprile, fischi a Toti e Bucci in piazza Matteotti: “Libertà di esprimere dissenso”

Genova. “I fischi ci sono stati, ma ci sono da sempre. Sono anche sintomo e protagonisti di quella libertà che celebriamo oggi. La libertà di far convivere idee diverse e manifestare il dissenso“.

A dirlo il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a conclusione dei saluti istituzionali in piazza Matteotti, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, in cui sia Toti stesso sia Marco Bucci, sindaco di Genova, durante il loro personale intervento, hanno ricevuto applausi ma anche tanti fischi di dissenso.

