A mae Samp, il presidente Pittaluga: “Silenzio a livello nazionale, fumogeni accendano la luce”

Di “romantico” c’è soltanto che l’associazione “La mia Sampdoria – A mae Samp” ha come sede il “Morgavi” di Sampierdarena e che il presidente sia il presidente anche della Sampierdarenese. Per il resto, la situazione drammatica del club non fa sorridere in alcun modo Roberto Pittaluga. L’obiettivo principale è diventare azionisti di minoranza. Inoltre, sollevare a livello nazionale un problema di cui si parla poco fuori dalla regione – “Eppure dalla Samp è passato il tecnico della Nazionale” – e sottolineare le colpe della famiglia Garrone-Mondini – “Un gruppo tra i più importanti d’Italia che ha regalato il club a Ferrero”.

A margine della partita della “sua samp” contro il Pietra Ligure, Roberto Pittaluga ha commentato: “Diventare azionisti di minoranza della Sampdoria attraverso l’azionariato popolare è l’obiettivo dell’associazione che abbiamo fondato. Visto il periodo critico, vogliamo dare una mano per trovare soluzioni per evitare che il prossimo anno si giochi in Serie D“.

