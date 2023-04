Al 26° Torneo Internazionale di Cairo Genoa, Milan e Monza sul podio: ecco la classifica e i premiati

Cairo Montenotte. È tutta italiana (a parte una posizione) la top 10 della 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno, dove i club professionisti dello Stivale si sono distinti su tutti.

La vetta della classifica, dopo una combattutissima finale con il Milan, se la prendono i Giovanissimi 2009 del Genoa. Sul podio anche il Monza che, ai rigori, supera i georgiani della Dinamo Tbilisi. Vittoria anche per l’Inter che si aggiudica il match con il Napoli e si classifica così quinta. Il settimo posto invece è della Juventus, vincente sull’Alessandria. Chiudono la top 10 l’Atalanta e, con grande sorpresa, una squadra dilettante: si tratta della napoletana Micri Calcio, che in classifica arriva prima di formazioni come Sampdoria (13°), Torino (15°), Augsburg (14°) e Sudtirol (19°).

