Azione: “Spirito 25 aprile torni a essere esempio per rinascita e unità nazione”

“Oggi, 25 aprile, si celebra il 78° anniversario della Liberazione, la festa di tutti gli italiani. Il 25 aprile 1945 fu il giorno dell’affermazione della democrazia contro la dittatura fascista, della libertà contro l’occupazione nazista, della fine della guerra per l’Italia. Azione auspica che lo spirito del 25 aprile 1945, fondante della nostra Repubblica e della nostra Costituzione, torni ad essere d’esempio per la rinascita e l’unità della nostra nazione e la ripartenza del nostro Stato”. Così in una nota Azione La Spezia.

