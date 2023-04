Cairo, il Genoa vince il Torneo Internazionale. Sbravati: “Dedicato a Carlo Pizzorno”

Un torneo internazione che sa di piccolo mondiale per club. Trentadue squadre, come nella Coppa del Mondo, e un crogiolo di lingue e culture calcistiche che tocca ogni parte del globo. Sul gradino più alto del podio della 26^ edizione del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, sale la formazione Under 14 del Genoa guidata dal mister spotornese Jacopo Sbravati e dal suo viceo Matteo Rossi.

Una finale di grande fascino contro il Milan, terminata 3 a 3 e vinta al termine dei calci di rigore. “È stata un’agonia – commenta Sbravati -. Non finiva più questa partita. Per la nostra società è il primo successo dopo tante partecipazioni. Siamo molto orgogliosi perché si tratta da sempre del torneo più importante della categoria”.

