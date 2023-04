Castel Vittorio, donna precipita da una fascia con la bici: trasportata all’ospedale Santa Corona

Castel Vittorio. Una donna di 61 anni è rimasta ferita nel pomeriggio cadendo con la bici in una fascia alta circa tre metri in una zona piuttosto impervia, sulle alture del borgo di Castel Vittorio, in Val Nervia.

Per soccorrere la donna, che nella caduta ha riportato diverse contusioni e la frattura di una spalla, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia hanno dovuto raggiungere a piedi il luogo dell’incidente.

La sessantenne è stata poi elitrasportata a bordo di Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

» leggi tutto su www.riviera24.it