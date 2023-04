“C’è ancora bisogno del coraggio che ebbero quelle donne e quegli uomini settantotto anni fa”

Stamani anche alla Spezia le celebrazioni per il 78mo anniversario della Liberazione, tenutesi al Monumento alla Resistenza. Qui il discorso integrale del sindaco della Spezia e presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini:

Care concittadine, cari concittadini, associazioni, autorità civili, militari e religiose presenti,

anche questo 25 aprile, siamo qui davanti al Monumento della Resistenza per commemorare il 78esimo Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, per ricordare il sacrificio di molti e per guardare al futuro delle nuove generazioni con l’impegno di costruire per loro un mondo sempre migliore.

Quest’anno ricorre anche la nascita del Comitato di Liberazione Nazionale, costituito 80 anni fa per combattere l’occupazione tedesca e il nazifascismo. Italiani e non solo, di estrazione culturale e sociale differente, con ideali distinti, che si sono uniti senza mai darsi per vinti, legati tra loro in quei valori comuni che sono le fondamenta della nostra repubblica.

