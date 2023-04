Chiavari: consegna delle medaglie d’oro di Sergio Kasman alla città di Chiavari

A Chiavari oggi pomeriggio continuano le celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione. Dopo il lungo corteo di questa mattina che, terminata la Santa Messa in Cattedrale, ha percorso l’intero centro storico – fino ad arrivare al cimitero urbano, dove il presidente dell’Anpi di Chiavari Lucio Tomalino, Partigiano ‘Vetta’, ha tenuto una rievocativa orazione ufficiale – alle 16 appuntamento all’Auditorium San Francesco, per la storica consegna da parte di Roberto Kasman alla città di Chiavari delle decorazioni del fratello Sergio, medaglie che verranno ospitate all’interno dell’archivio storico cittadino. Ospite speciale Gad Lerner (ex direttore del Tg1, attualmente scrive su Il Fatto Quotidiano) che, dialogando con la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso (giornalista di Repubblica e scrittrice), ha dato avvio ad un momento di riflessione sulla vita di Kasman e sull’esperienza di Laura Wronowski, partigiana “Kiki”, scomparsa a Milano il 22 gennaio 2023 a 99 anni, che ebbe una breve quanto autentica relazione sentimentale.

Apre la cerimonia il Sindaco di Chiavari, Federico Messuti: “L’evento di oggi prende spunto da un grande dono personale, frutto di un sacrificio di un giovane che ha combattuto per gli ideali di libertà, di pace di democrazia del nostro Paese. Tutta la mia gratitudine al fratello Roberto. A voi giovani il compito di continuare questo percorso in nome dei diritti. Verrà posta in memoria una teca nella sala consigliare, luogo simbolo delle democrazie, cosicché possa essere di monito a tutti”. Messuti ha letto messaggi in memoria di Sergio Kasman ricevuti, tra gli altri, dall’Anpi Provinciale di Milano, da Giacomo Ronzitti, Presidente dell’Ilsrec – Istituto ligure per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Genova, dalla Federazione italiana associazioni partigiane. “Oggi è la festa di chi ci ha liberato, di tutti noi che possiamo vivere nel modo in cui ci è dato. È un momento emozionante per tutta la città e per i ragazzi delle scuole”, le parole del vicesindaco Michela Canepa. Emozionata anche Silvia Stanig, assessore alla cultura: “Quello di oggi è un sogno che si realizza, frutto del lavoro di un anno portato avanti con Roberto. Le medaglie saranno conservate nell’archivio ospitato presso la Cittadella, dove è stato imprigionato suo fratello. Una scelta simbolica, quella di Roberto, che si ricollega alle parole pronunciate stamane da Lucio Tomalino, che ci ha richiamato su quel che significa la repressione delle libertà, di cui abbiamo avuto un assaggio durante il periodo della pandemia. Consegniamo questi valori con l’esempio quest’oggi ai ragazzi dell’istituto ‘Della Torre’ di Chiavari, scuola che Sergio Kasman ha frequentato”.

