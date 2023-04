Il Comune non affigge manifesti col programma del 25 aprile, il Pd ne chiede conto a Peracchini

I consiglieri comunali del Partito democratico, la capogruppo Martina Giannetti, Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau, Andrea Montefiori e Marco Raffaelli, hanno presentato un’interpellanza al sindaco e alla giunta per conoscere il motivo della mancata affissione dei manifesti contenenti il programma delle celebrazioni del 25 aprile.

“Il Comune ha sempre reso pubblico il programma delle iniziative di celebrazione alla cittadinanza, svolte insieme al Comitato unitario della Resistenza, che veniva invitata a partecipare mediante l’affissione negli appositi spazi pubblici”, fanno notare i dem.

“Quest’anno”, invece, “nessun manifesto è stato affisso”, “perdendo così anche la valenza simbolica che questa attività ha sempre avuto per il Comune e per la cittadinanza”.

“Storicamente il Comune e la Provincia della Spezia, rispettivamente medaglia d’argento e medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza, sono impegnati nel portare avanti i valori della democrazia, della Resistenza e dell’antifascismo”, scrivono ancora i consiglieri Pd, che domandano a Pierluigi Peracchini e agli assessori le ragioni della scelta di non pubblicizzare il programma delle celebrazioni affiggendo manifesti, “che giunge in un momento in cui nel nostro Paese questi valori sono quotidianamente messi in discussione, anche da chi ricopre ruoli istituzionali”.

