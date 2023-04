Il Genoa vince il Torneo Internazionale di Cairo Montenotte categoria Under 14

Trentadue squadre partecipanti, quattro giorni di partite sui campi della Val Bormida, entroterra di Savona. La 26^ edizione del prestigioso Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, dedicato alle formazioni Under 14, ha visto primeggiare il Genoa, che ha battuto in finale il Milan ai calci di rigore. Una partita ricca di emozioni, terminata 3 a 3 ai supplementari. Al terzo posto il Monza, che ha battuto la Dinamo Tblisi nella finalina. Tredicesimo posto per la Sampdoria.

