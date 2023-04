Imperia, Festa della Liberazione: «Il 25 aprile è festa di libertà, unione, democrazia, di popolo»

Imperia. Settantotto anni per le vie della città si celebrava la Liberazione dal nazifascismo dopo decenni di terrore, morte e disperazione. L’appuntamento in piazza della Vittoria come ogni anno arriva puntuale. Gremita di cittadini, delle massime autorità dello Stato, civili, militari ma anche di giovani- tanti- studenti. Una festa di tutti come hanno sottolineato sia il sindaco Sacjola che Donatella Alfonso durante le loro orazioni.

«Oggi celebriamo la Festa della Liberazione- afferma nella sua orazione il sindaco e presidente della Provincia Claudio Scajola durante la cerimonia in piazza della Vittoria per celebrare la Liberazione dell’Italia dal nazifascimo- e anche quest’anno abbiamo assistito a polemiche, discussioni vivaci, e anche a valutazioni che sembrano ignorare la storia dell’Italia Repubblicana. È nostro compito e compito delle Istituzioni, di ciascuno di noi, evitare letture che tendono a dividere ed allo stesso tempo evitare di enfatizzare le divisioni. I Costituenti da De Gasperi a Togliatti affidarono alla forza stessa della democrazia il compito di includere nella nuova cornice anche chi aveva combattuto tra gli sconfitti».

