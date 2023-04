La fiaccolata di Migliarina apre le celebrazioni. In mille per ricordare che “la Costituzione repubblicana si fonda nella Resistenza”

Le canzoni della Resistenza, le fiaccole accese, un torpedone di mille persone per celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. Come da tradizione, a Migliarina, la vigilia del 25 aprile segue la consueta ritualità. La banda di Vezzano Ligure suona l’inno d’Italia alternato con le canzoni della Resistenza ma anche a momenti di silenzio a tratti malinconico, mentre dai terrazzi di Viale Italia arrivano applausi. Lentamente il corteo si sposta da Largo Marcantone al Parco della Maggiolina passando per Piazza Concordia con il passaggio solenne presso la lapide dedicata ai partigiani migliarinesi, che si ripeterà analogamente alla fine nelle adiacenze del palco dove si concluderà la cerimonia con le orazioni ufficiali e le parole di Giorgio Pagano (che ha portato la testimonianza di un partigiano 99enne chiudendo il discorso con un emblematico “viva il 25 aprile antifascista”) ed Egidio Banti, co-presidenti del Comitato provinciale della Resistenza, del sindaco Peracchini, del responsabile territoriale della Uil, Marco Furletti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com