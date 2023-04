Omicidio in via Polleri, la vittima è il militante di Casapound Manuel Di Palo, l’assassino Filippo Giribaldi

Genova. E’ Manuel Di Palo, il giovane di 33 anni, la vittima dell’omicidio avvenuto questa sera in via Polleri a due passi da piazza della Nunziata. E’ successo poco dopo le 18. Di Palo era noto per essere un militante del movimento di estrema destra Casapound che era stato condannato insieme ad altri due militanti di estrema destra a 8 mesi di reclusione per l’accoltellamento di un antifascista.

Ad ucciderlo Filippo Giribaldi, 42 anni, portuale della Culmv, noto negli ultimi anni per essere stato tra i portavoce del movimento No Green Pass e Libera Piazza Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it