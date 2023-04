Ponte 25 Aprile, inizia il “serpentone” per i rientri: coda fino a 18 km sulla A10

Savona. Termina oggi il lungo ponte del 25 aprile e le autostrade registrano in queste ore una coda di oltre 18 km sulla A10, nel tratto tra Pietra Ligure e Savona, in direzione Genova e del bivio con la A26. Nella giornata da bollino rosso del traffico autostradale per i rientri dal weekend festivo è iniziato il serpentone di auto che, quasi certamente, si andrà ad allungare nel tardo pomeriggio e nelle ore serali.

Si preannuncia, quindi, una giornata difficile per la circolazione autostradale, con il traffico viario in costante aumento sulla A10: si segnalano, infatti, code a tratti tra lo svincolo di Arenzano e l’allacciamento A26 in direzione Gravellona Toce. Previsti forti disagi anche nelle tratte da Savona verso levante.

» leggi tutto su www.ivg.it