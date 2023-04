Portofino: grande Turismo & Qualità della vita dei residenti

Il ponte del 25 aprile è andato turisticamente meglio del previsto. Fiumi di auto, treni stracarichi, comitive in pullman e l’arrivo dei primi yacht. Grande lavoro per il settore ricettivo, della ristorazione e del commercio. Anche se moltissime seconde case, da non confondersi con le case vacanza, sono rimaste chiuse (basta dare un’occhiata alle finestre delle palazzate a mare per rendersene conto); in parte almeno, perché i viaggi all’estero sono ripresi alla grande.

Portofino è la punta di diamante. Scoperta dagli inglesi è stata la prima località ad avere capito l’importanza economica del turismo e a svilupparlo. In questi giorni sono già numerosi gli yacht all’ormeggio, i ristoranti sono a tappo e nelle ore di punta occorre fare la coda per sedersi a un tavolino e gustare un aperitivo in piazzetta; “Lascio il posto – dice scherzando un cliente – a chi mi dà la buonuscita”. Il Borgo è meta di un turismo internazionale amante e rispettoso dell’ambiente. Negli ultimi anni il Comune ha subito una svolta che lo rende unico nel panorama ligure.

