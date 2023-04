Portuale uccide antagonisrta con 4 colpi di pistola, poi si nasconde in chiesa

Oggi, poco dopo le 18 in via Polleri a Genova, Filippo Giribaldi, 42 anni, portuale Culmv, tra i portavoce del movimento No Green Pass e Libera Piazza Genova, ha uccuso con quattrio colpi di pistola Manuel Di Palo, 37 anni, già militante del movimento di estrema destra Casapound e condannato insieme ad altri due militanti di estrema destra a 8 mesi per l’accoltellamento di un antifascista.

La pistola sarebbe stata trovata in piazza Bandiera; l’assassino si sarebbe poi nascosto nella chiesa dell’Annunziata. Assassino e assassinato avrebbero iniziato a litigare. Poi la frase “Te la faccio pagare” e i colpi di pistola. Indagini in corso su movente e rapporti tra i due.

