Rapallo: misteriosa aggressione in vico Cordai, due feriti

Misteriosa aggressione nel pomeriggio a Rapallo in vico Cordai, in prossimità di via Volta. Ad occuparsi del caso sono gli agenti del Commissariato di Rapallo ma né loro né gli uffici preposti della questura, alle 19.00 sono in grado di fornire spiegazioni. Un primo ferito, in codice giallo, è stato prelevato dalla Croce Bianca di Rapallo e trasferito al pronto soccorso di Lavagna. Venti minuti dopo un secondo ferito in codice verde è stato accompagnato in ospedale dai Volontari del soccorso di Sant’Anna. In mancanza di notizie, si alimentano ipotesi che viaggiano per la città.

