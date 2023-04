Rapallo: trauma cranico per caduta, al San Martinio con l’elicottero

Brutta caduta per un uomo in via Baisi a Rapallo attorno a mezzogiorno. Il paziente ha riportato un serio trauma cranico. Sul posto il 118 con l’automedica Tango 1 e la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure. L’uomo, in codice rosso, è stato trasportato all’eliporto di via Passalacqua dove è stato prelevato dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco e trasferito al pronto soccorso del San Martino.

Oggi dalla mezzanotte alle 19, gli interventi del 118 nella sola Rapallo, sono stati una ventina, dai traumi alle diverse emergenze mediche. Uno dei soccorsi per un incidente motociclistico in via Bolzano alle 11.30 circa con due feriti in codice giallo; intervento della Croce Bianca, dei Volontari di Sant’Anna e della polizia municipale.

