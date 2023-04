Dall’ufficio stampa della presidenza del Consiglio regionale

Il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna ha partecipato oggi, in rappresentanza di tutta l’assemblea, alle celebrazioni ufficiali per la Festa della Liberazione a Genova, presenziando al cimitero di Staglieno all’omaggio ai caduti e ai deportati nei campi di concentramento; ha seguito poi il corteo da piazza della Vittoria fino al ponte monumentale per la deposizione della corona al sacrario dei caduti partigiani.

