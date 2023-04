Torneo Internazionale Cairo, la coppa resta in Liguria: superato il Milan, Genoa campione!

Cairo Montenotte. Se l’è sudata, non è stata semplice, ma alla fine la battaglia l’ha vinta il Genoa e il Milan si è dovuto accontentare del 2° posto.

Un epilogo che sicuramente non si sarebbero aspettati i rossoneri che dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo (rete di Cozzolino), hanno sorpassato i rossoblu infliggendoli tre reti (doppietta di Grilli e gol di Seye). Dopo appena 4 minuti, però, il Grifone ha accorciato le distanze e ritrovato la fiducia. E ad un minuto dalla fine realizzato il pari. 3 a 3 e tempi supplementari, nei 20 minuti seguenti le squadre sono stanche e nonostante qualche squillo il match non si sblocca.

